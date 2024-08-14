В столице Украины и еще 8 областях зазвучали сирены воздушной тревоги

В Киеве, Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога, сообщается в мониторинговом сервисе министерства цифровой трансформации Украины .
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