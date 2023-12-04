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В Москве за сутки выпало больше четверти месячной нормы осадков

В Москве за сутки выпало больше четверти месячной нормы осадков

В некоторых районах столицы России за сутки выпало до 30% месячной нормы осадков. Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды "Фобос", в понедельник, 4 декабря, заявил, что сугробы в Москве уже в несколько раз выше нормы на это время года.

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