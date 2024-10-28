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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Минтюков завершил матч с «Нью-Джерси» с «минус 3». У него 1 бросок и 1 хит за 20:37

«Анахайм» уступил «Девилс» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 2:6.  Показатель полезности 20-летнего россиянина стал одним из худших в «Дакс» – наряду с результатами форвардов Лео Карлссона («минус 4») и Троя Терри («минус 3»).

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