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Царьград

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СК РФ возбудил дело против 17-летнего за нацистскую символику

СК РФ возбудил дело против 17-летнего за нацистскую символику

В Коряжме 17-летний житель подозревается в публичной демонстрации нацистской символики. Следственный комитет Архангельской области возбудил уголовное дело и ведет расследование с целью выяснить все обстоятельства инцидента, указанного в материалах УФСБ.

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