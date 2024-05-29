Официальные продажи кроссоверов XCITE X-Cross 7 (Chery Tiggo 7 Pro) стартовали, но купить машину невозможно: дилеры говорят, что «не видят машины в системе»

Формальный старт продаж собираемых в России кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro (они известны как XCITE X-Cross 7) состоялся 27 мая, но, как оказалось, купить машины невозможно, хотя в салонах выставочные экземпляры присутствуют.
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