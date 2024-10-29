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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крикунов об «Автомобилисте»: «Команда точно движется вперед. Заварухин умеет работать, у него хорошие помощники. Главное, чтобы руководство помогало»

Вчера клуб из Екатеринбурга обыграл «Трактор» (5:4) в матче лидеров Восточной конференции. «Автомобилист» точно движется вперед.

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