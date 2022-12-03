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Захарова ответила Нуланд на слова об ударах по энергосистеме

Захарова ответила Нуланд на слова об ударах по энергосистеме

"Не Нуланд мир учить". Такой вывод сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд в издании "Украинская правда" о неприемлемости ударов по энергетической системе.

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