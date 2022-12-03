Захарова ответила Нуланд на слова об ударах по энергосистеме

"Не Нуланд мир учить". Такой вывод сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд в издании "Украинская правда" о неприемлемости ударов по энергетической системе.
"Не Нуланд мир учить". Такой вывод сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд в издании "Украинская правда" о неприемлемости ударов по энергетической системе.
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