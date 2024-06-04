Винер раскритиковала удаление названных именем россиянок элементов из правил FIG

Глава ВФХГ Ирина Винер высказалась о том, что руководство Международной федерации гимнастики решилось удалить несколько элементов, которые получили свои названия из-за создавших их гражданок Российской Федерации, из перечня правил.
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