В Якутии осуждены обвиняемые в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности

В Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) вынесен приговор в отношении ранее судимых жителей Тамбовской области в возрасте 38 и 40 лет, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.
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