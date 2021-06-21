Происшествия

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В Якутии осуждены обвиняемые в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности

В Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) вынесен приговор в отношении ранее судимых жителей Тамбовской области в возрасте 38 и 40 лет, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.

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