Трамп подписал указ о возобновлении работы TikTok при передаче США 50% компании

Президент США Дональд Трамп подписал указ о разрешении на возобновление работы на территории Штатов китайского сервиса просмотра коротких видео TikTok при условии, что половина соцсети будет передана американской компании.
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