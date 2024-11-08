Старая аренда по новым ценам: рантье пересмотрели ставки своим жильцам

За год почти две трети собственников повысили цены на аренду квартир Обычно собственники повышают аренду после окончания договора, но резкий рост стоимости найма квартир привел к тому, что рантье начали массово повышать ставки для уже живущих в съемных квартирах Сложившаяся на данный момент ситуация на рынке жилья способствует дальнейшему росту стоимости аренды.