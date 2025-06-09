Спасли тысячи людей: крысы стали лучшими врачами и саперами

www.globallookpress.com/George Nickels/ZUMAPRESS.com Со всеми почестями – на заслуженный отдых. В ноябре прошлого года в одном из медицинских центров по лечению туберкулеза в Танзании на пенсию проводили лучшего сотрудника.
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