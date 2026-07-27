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Концепцию застройки «Красного Октября» согласовал мэр Москвы

Концепцию застройки «Красного Октября» согласовал мэр Москвы

На территории бывшей кондитерской фабрики «Красный Октябрь» на Балчуге создадут элитный квартал с клубными домами, отелем Savoy, ландшафтным парком и двумя набережными, рассказал РИА Недвижимость коммерческий директор «Гута-Девелопмент» Геннадий Устинов.

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