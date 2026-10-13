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Пока Трамп договаривается, ЕС намерен бить по России новыми санкциями

Пока Трамп договаривается, ЕС намерен бить по России новыми санкциями

Пока президент США Дональд Трамп заигрывает с Москвой и рассказывает о "достигнутой дизельной сделке", Европа готовит удар с противоположной стороны.

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