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«АвтоВАЗ» привлек IT-специалистов к сборке автомобилей на конвейере

«АвтоВАЗ» привлек IT-специалистов к сборке автомобилей на конвейере

Несмотря на то, что “АвтоВАЗ” еще не до конца наладил бесперебойную сборку полнокомплектных автомобилей, объемы производства моделей Lada постоянно увеличиваются.

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