Экс-биатлонистка Ишмуратова заявила, что МОК сам будет звать Россию на турниры

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации сами будут приглашать российских спортсменов на международные соревнования.
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