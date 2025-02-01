Операторы БПЛА уничтожили блиндажи и пехоту ВСУ в Запорожской области

Операторы БПЛА Вооруженных сил России уничтожают огневые точки и укрытия ВСУ в Запорожской области.Начальник расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) мотострелкового полка из состава группировки войск «Днепр» с позывным Замок рассказал о ратной работе своих подчиненных.
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