Семеро жителей Ставрополья получили от 8 до 15 лет колонии за торговлю людьми

t.me/Прокуратура Ставропольского края Суд на Ставрополье вынес приговоры семерым местным жителям по делу о создании преступного сообщества, организации незаконного пребывания иностранных граждан и торговле людьми.
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