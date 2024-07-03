Лукашенко: Силы белорусской армии приведены в высокую степень боевой готовности Белоруссия привела в высокую боевую готовность войска в приграничных районах в связи с активизацией украинских военных.
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Лукашенко: Силы белорусской армии приведены в высокую степень боевой готовности Белоруссия привела в высокую боевую готовность войска в приграничных районах в связи с активизацией украинских военных.
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