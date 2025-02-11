Лучший аэропорт с пассажиропотоком от 2 до 6 миллионов человек в год

﻿﻿Недавно, 2 мая 2025 года, Международный аэропорт Уфа имени Мустехарима, названный в честь Уфы, был удостоен государственной премии «Воздушные ворота России» как «Лучший аэропорт с годовым пассажиропотоком от 2 до 6 млн человек».