Регионам хотят разрешить устанавливать срок проживания для субсидий на жилье

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России сообщило о разработке проекта постановления, предоставляющего региональным властям право устанавливать дополнительные требования к сроку постоянного проживания для семей, претендующих на государственную поддержку в приобретении жилья.
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