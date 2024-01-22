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Генерал бундесвера Фройдинг назвал мины одной из причин провала наступления ВСУ

Генерал бундесвера Фройдинг назвал мины одной из причин провала наступления ВСУ

Руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг назвал основными причинами провала наступления украинской армии российские минные заграждения, отсутствие поддержки с воздуха и проблемы с противовоздушной обороной.

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