Генерал бундесвера Фройдинг назвал мины одной из причин провала наступления ВСУ

Руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг назвал основными причинами провала наступления украинской армии российские минные заграждения, отсутствие поддержки с воздуха и проблемы с противовоздушной обороной.
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