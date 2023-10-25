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Шойгу: ВС России получили комплексы, сбившие 24 самолета ВСУ за пять дней

Вооруженные силы России оснастили зенитными ракетными комплексам, уничтожившими 24 самолета украинской армии за пять дней, об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с военнослужащими подразделений группировки «Восток».

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