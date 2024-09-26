Авиация ВС РФ нанесла удар по пункту дислокации наемников под Харьковом

Российская авиация атаковала объекты ВСУ в селе Богуславка Харьковской области. Как сообщает глава пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма, в результате удара был ликвидирован пункт дислокации наемников.
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