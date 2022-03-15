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Перешел в атаку: бойфренд Ким Кардашьян решил поквитаться с Канье Уэстом

Перешел в атаку: бойфренд Ким Кардашьян решил поквитаться с Канье Уэстом

Пит Дэвидсон не собирается больше молчать. Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян LEGION-MEDIAПоклонники продолжают наблюдать за публичной и все более ожесточенной «перепалкой» между бывшим мужем Ким Кардашьян и ее нынешним приятелем Питом Дэвидсоном.

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