Перешел в атаку: бойфренд Ким Кардашьян решил поквитаться с Канье Уэстом

Пит Дэвидсон не собирается больше молчать. Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян LEGION-MEDIAПоклонники продолжают наблюдать за публичной и все более ожесточенной «перепалкой» между бывшим мужем Ким Кардашьян и ее нынешним приятелем Питом Дэвидсоном.