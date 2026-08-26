Российские климатологи прогнозируют более короткие и мягкие зимы

Заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, профессор РАН Ирина Репина в интервью «Российской газете» рассказала о том, как глобальное потепление меняет климатические сезоны в России, и дала прогноз на предстоящую зиму.
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