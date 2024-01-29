Олимпийский комитет Канады поддержал решение CAS о дисквалификации Валиевой

Олимпийский комитет Канады заявил, что приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил.
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