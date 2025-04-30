Рынок проголодался, компактный флагман стал суперхитом, многие покупатели были владельцами iPhone : за 10 минут продано смартфонов OnePlus 13T на десятки миллионов долларов

Продажи OnePlus 13T начались сегодня в Китае, при этом новинка показала отличный результат. За первые 10 минут объем продаж превысил 200 млн юаней (около $27,5 млн), а дневная цель была достигнута всего за два часа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии