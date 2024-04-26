Игорь Мартынов обсудил на федеральном уровне вопросы финансирования переданных регионам полномочий

25-26 апреля в Санкт-Петербурге проходят мероприятия Совета законодателей. Под председательством спикера астраханской облдумы Игоря Мартынова прошло заседание Комиссии по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству.
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