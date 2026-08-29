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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис: «Ко мне проявляли интерес другие команды, но я не хотел никуда уходить из «Макларена»

Пилот « Макларена » Ландо Норрис рассказал, что некоторые команды «Ф-1» проявляли к нему интерес, однако сам британец был сосредоточен на том, чтобы продолжить выступления за британскую конюшню.

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