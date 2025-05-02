Москвичам пообещали заморозки после аномального снегопада

В столичном регионе в ночь на субботу, 3 мая, ожидается резкое похолодание. Как сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура воздуха в Москве опустится до 0 — +2 градусов, а в некоторых районах Подмосковья возможны заморозки до -4 градусов.