Watch: S.C. man amasses collection of over 2,000 pairs of socks

A South Carolina man attempting to break the Guinness World Record for the largest collection of socks said he has surpassed 2,000 pairs.
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