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Подколзин в 1-м матче серии с «Вегасом»: 2 броска, 5 хитов и 1 потеря за 7:47

«Эдмонтон» обыграл «Голден Найтс» в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (4:2, 1-0).  В 7 матчах в текущем плей-офф у 23-летнего россиянина 4 (0+4) очка при полезности «+3», 34 силовых приемах (2-е место в команде) и среднем игровом времени 9:49.

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