Светофор на скотче заметили в Омске. Он расположен на Левом берегу, неподалеку от «Континента». «Хорошую развязку сделали, конечно, на 11 микрорайоне.
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