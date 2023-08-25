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«Далалояну будет очень сложно набрать выше 86,0. Не говоря про пузатого Нагорного». Маринов о многоборье на Кубке России

С 30 августа по 3 сентября спортсмены выступят на Кубке России по спортивной гимнастике в Сочи. – Есть своя цель на Кубок России.

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