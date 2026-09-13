Загадка Корбозера: что скрывает карельская тайна 1961 года

Весна 1961 года выдалась для Советского Союза поистине эпохальной. Всего две недели отделяли величайший космический прорыв человечества от события, которое до сих пор будоражит умы исследователей аномальных явлений.
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