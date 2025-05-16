Европейские лидеры захотели надавить на Путина полным торговым эмбарго

Виктор Фоменко

Это ещё раз показывает каким уважением пользуется Путин во всём мире. Попробовали бы эти лидеры вякать против Сталина, Хрущева, Брежнева. Вот они действительно пользовались авторитетом и уважением, а нынешний руководитель России для них никто. И так будет до тех пор, пока мы будем в роли просящих. А на самом деле надо просто прекратить с ними все отношения, и торговые, и дипломатические, вообще все. Те, кто поставляет оружие на Украину, они никакие нам не партнёры, они враги нашего народа, нашего государства. А потому никаких разговоров ни о перемирии, ни о поставках каких-либо товаров этим странам не может быть и речи. Но наши торгаши, а у нас во власти обычные базарные торгаши , никогда на это не пойдут.