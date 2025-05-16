Европейские лидеры захотели надавить на президента России Владимира Путина после затянувшихся переговоров в Турции и рассматривают вариант введения полного торгового эмбарго против Москвы.
Европейские лидеры захотели надавить на Путина полным торговым эмбарго
Комментарии
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Виктор Фоменко
Это ещё раз показывает каким уважением пользуется Путин во всём мире. Попробовали бы эти лидеры вякать против Сталина, Хрущева, Брежнева. Вот они действительно пользовались авторитетом и уважением, а нынешний руководитель России для них никто. И так будет до тех пор, пока мы будем в роли просящих. А на самом деле надо просто прекратить с ними все отношения, и торговые, и дипломатические, вообще все. Те, кто поставляет оружие на Украину, они никакие нам не партнёры, они враги нашего народа, нашего государства. А потому никаких разговоров ни о перемирии, ни о поставках каких-либо товаров этим странам не может быть и речи. Но наши торгаши, а у нас во власти обычные базарные торгаши , никогда на это не пойдут.
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рубцова галина
Сапожник Картину раз высматривал сапожник И в обуви ошибку указал; Взяв тотчас кисть, исправился художник. Вот, подбочась, сапожник продолжал: «Мне кажется, лицо немного криво… А эта грудь не слишком ли нага?»… Тут Апеллес прервал нетерпеливо: «Суди, дружок, не свыше сапога!» Есть у меня приятель на примете: Не ведаю, в каком бы он предмете Был знатоком, хоть строг он на словах, Но черт его несет судить о свете: Попробуй он судить о сапогах! 1829 г А.С.Пушкин
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