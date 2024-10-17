476 нетрезвых водителей задержали в Нижегородской области с начала года

Почти 500 нетрезвых водителей задержаны с начала 2024 года. Об этом сообщает ИА «НТА-Приволжье». По данным УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области 293 ДТП по вине водителей в состоянии опьянения произошло в регионе с января по сентябрь 2024 года, 55 человек погибли в ДТП, 403 человека получили травмы.