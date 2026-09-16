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Царьград

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Боливийская студентка очаровала Екатеринбург ярким национальным нарядом

Боливийская студентка очаровала Екатеринбург ярким национальным нарядом

Студентка из Боливии Наджхави Калье, впечатлила участников Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, надев традиционное платье своей страны с яркими красными цветами.

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