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Мирошник: сотрудники спецслужб Запада участвуют в терактах в зоне СВО

Мирошник: сотрудники спецслужб Запада участвуют в терактах в зоне СВО

Сотрудники спецслужб Запада напрямую участвуют в терактах в зоне проведения спецоперации. Об этом 17 сентября заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

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