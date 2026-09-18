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FiNE NEWS

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Американский суд влепил 20 лет афганскому террористу, который «рулил» атакой на «Крокус»

Вот это поворот! Американский суд не стал миндальничать и отправил за решётку на целых 20 лет гражданина Афганистана Мохаммада Шарифуллу — человека, который, по данным следствия, был настоящим «диспетчером» у террористов из ИГИЛ-Х.

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