Скоро в Xbox Game Pass: Microsoft показала красивые арты South of Midnight — обозреватели хваля...

Скоро в Xbox Game Pass: Microsoft показала красивые арты South of Midnight — обозреватели хвалят Xbox-эксклюзивСудя по первым полноценным впечатлениям, проект обещает стать одним из самых самобытных приключений года благодаря уникальному художественному стилю, мрачной истории и необычной боевой системе.
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