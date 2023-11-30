В Крыму продолжается рост заболеваемости корью

В Крыму отмечается резкий рост заболеваемости корью. Как сообщили РИА «Новый День» в республиканском управлении Роспотребнадзора, первый случай за последние 4 года был зафиксирован в мае текущего года, в июне – еще 3, в июле – 5.
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