Удачные кадры работы бойца ВС РФ по атакующему вражескому FPV-камикадзе из гладкоствольного полуавтоматического ружья МР-155 в зоне СВО.
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Удачные кадры работы бойца ВС РФ по атакующему вражескому FPV-камикадзе из гладкоствольного полуавтоматического ружья МР-155 в зоне СВО.
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