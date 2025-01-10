В ГД предложили решение проблем с деньгами у сотрудников после праздников

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил внедрить практику разбивки аванса на две части, чтобы сократить временной интервал между выплатами в январе и устранить резкие перепады в доходах сотрудников после новогодних праздников.
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