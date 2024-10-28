Членов террористической РДК* обвинили в убийствах в Брянской области

Суд предъявил обвинение в убийстве двух гражданских лиц под Брянском участникам «Русского добровольческого корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Денису Капустину (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) и Кирилу Канахину, 28 октября сообщает ТАСС из зала суда.