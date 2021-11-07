Аналитик назвал валюты, в которых стоит хранить сбережения

Подсказку, как сохранить свои сбережения на фоне ожидаемого после Новогодних праздников роста цен, сделал для российских граждан начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин, 7 ноября сообщает агентство ПРАЙМ.