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Аналитик назвал валюты, в которых стоит хранить сбережения

Аналитик назвал валюты, в которых стоит хранить сбережения

Подсказку, как сохранить свои сбережения на фоне ожидаемого после Новогодних праздников роста цен, сделал для российских граждан начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин, 7 ноября сообщает агентство ПРАЙМ.

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