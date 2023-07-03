Почему финансы Ливана стали объектом пристального внимания США?

В мае на Военном Обозрении вышел материал О растущих рисках кризиса в Ливане, где по возможности подробно разбирались не только причины и предпосылки очередной, хоть и действительно серьёзной, кризисной ситуации в этой стране, но и то, как это может отразиться на всех её соседях, а также то, какую роль играет Ливан в нынешней американской политике … .