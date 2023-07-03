Военное обозрение

3 470 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    Как эта полукровка греческая и гнида фашистская задолбала. Вот кого действительно надо уничтожать так это этих ублюдк...Глава Минобороны ...
  • Валентин Щербаков
    А судьи кто, извращенцы из гейропы и пиндостана...В Гааге открылся ...
  • Константин Котельников
    Недоедает, Мишико, видимо, в тюрьме не тот сорт мраморной говядины и вместо белужей икры кабачковой пичкают. Ему бы с...Появились новые ф...

Почему финансы Ливана стали объектом пристального внимания США?

Почему финансы Ливана стали объектом пристального внимания США?

В мае на Военном Обозрении вышел материал О растущих рисках кризиса в Ливане, где по возможности подробно разбирались не только причины и предпосылки очередной, хоть и действительно серьёзной, кризисной ситуации в этой стране, но и то, как это может отразиться на всех её соседях, а также то, какую роль играет Ливан в нынешней американской политике … .

Вернуться к статье

Картина дня

наверх