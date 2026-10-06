Артиллеристы ВС РФ сорвали ротацию ВСУ у Краснооскольского водохранилища в ДНР

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ в районе восточного берега Краснооскольского водохранилища в ДНР, сообщили в ТАСС в Минобороны России.
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