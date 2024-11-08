Врач Адамян: у людей в стрессе часто появляются мушки и искры перед глазами

Стресс — состояние психологического и физического напряжения в ответ на внешнее воздействие. И если стресс становится хроническим, это может нанести серьезный вред здоровью, в том числе органам зрения, рассказала "Газете.
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